Alaattin Aktaş: Tahmin etmek hiç de kolay değil

Son günlerde yoğun olarak yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminim soruluyor. Hemen söyleyeyim; yıl sonu için bir tahminim yok.

Yarın ne olacağını, nasıl bir karar alınacağını bilmiyorum ki bir tahmin yürütebileyim.

Örneğin akaryakıttaki ÖTV artışı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine verilen yetkinin kalanını kullanacak mı, ne ölçüde kullanacak ya da ne zaman kullanacak; kim biliyor ki?

Örneğin Merkez Bankası politika faizini gıdım gıdım mı artıracak ve nereye kadar artıracak, yoksa burada kalınacak mı, bilen var mı?

Örneğin dün de yazdığım gibi geçen yılın ağustosundan itibaren bu yılki seçimler gözetilerek baskı altında tutulan döviz, bu yıl da 2024 seçimleri gözetilerek baskı altına alınmaya mı çalışılacak, yoksa zaten çalışılıyor mu? Bu uygulama başarılı olursa başka bir enflasyon, başarılı olmazsa başka bir enflasyon bizi bekliyor demektir.

Dolayısıyla 2023 sonu için enflasyonun ne olabileceğini tahmin etmek hiç de kolay değil.

Alaattin Aktaş’ın yazısı