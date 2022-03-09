Alaattin Aktaş: Son üç ayda hiçbir yatırım aracından reel kazanç elde edilemedi

Harcayan harcıyor da; elindekini, avucundakini tümüyle harcamak durumunda olmayan, harcamak istemeyen ve bir köşede birikimi kalmasını tercih edenler… İşte onlar, bir elde ettikleri getiriye bakıyor, bir enflasyona bakıyor; sonra da başları iki ellerinin arasında hayıflana hayıflana ne yapacağını düşünüyor.

Tüketici fiyatları aralık, ocak ve şubat ayları toplamında yüzde 32.25 arttı. Bu görülmedik bir artış. Fiyatların üç ayda üçte bir oranında artması bile ne yazık ki normal bulunur oldu, belki fiyat artışından daha kötü olan bu.

Fiyatların yüzde 32.25 arttığı son üç ayda hiçbir yatırım aracı bu düzeyde getiri sağlayabilmiş değil.

Fiyatı son dönemde çok artmış olmakla birlikte altın bile enflasyona yenik düştü. Bu üç ayda altın enflasyona göre reel olarak yüzde 1.44 kaybettirdi.

En yüksek kayıp ise yüzde 21 ile mevduat ve yüzde 24 ile devlet iç borçlanma senedinde.

Dolar, euro ve altındaki reel getiri döneminin de giderek geçmişte kaldığı dikkati çekiyor. Son altı ay ve son bir yıldaki getiriler de önceki dönemlerin yüksek getirisi sayesinde. Zaten daha önce de belirttik; son üç ayda hiçbir yatırım aracından reel kazanç elde edilememiş.

Alaattin Aktaş’ın yazısı