Alaattin Aktaş: Siz o yaşlarda ne yapıyordunuz?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Harp Okulundan 1902’de teğmen rütbesiyle mezun olduğunda 21 yaşındadır…

Çanakkale zaferini kazandığı 1915’te 34…

Ülke elden gidiyor diyerek kelle koltukta Samsun’a ayak bastığı 1919’da 38…

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 1920’de 39… Cumhuriyeti ilan ettiği 1923’te 42…

Ve aramızdan ayrıldığı 1938’de 57…

36 yıl, Atatürk’ün öğrenciliğinin bittiği ve bir anlamda hayata atıldığı 1902’den vefat ettiği 1938’e kadarki zamana işaret ediyor.

Ama belki başlangıcı artık kendi inisiyatifiyle hareket etmeye başladığı 1919 olarak, Samsun’a çıktığı yıl olarak almak gerekir. O durumda 1919’dan 1938’e, yalnızca 19 yıllık bir zaman diliminden söz etmiş oluyoruz.

Kim bilir bir bakış açısıyla başlangıcı daha yakın zamana, Cumhuriyeti ilan ettiği 1923’e çekmek daha doğrudur. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte taşlar yerine oturmuş ve son Türk devleti kurulmuş, o devleti ayağa kaldırma dönemi de başlamıştır. Ama Büyük Önder için yalnızca 15 yıl vardır.

Gerçek inisiyatifin elde olduğu o 15 yılda koskoca bir Cumhuriyet yaratmak ve kimi ülkelerin yüzlerce yılda ancak yapabildikleri reformları bu süreye sığdırmak…

Hem de öyle bir yaratmak ki, yıllar yılı dıştan olduğu kadar, belki daha fazla içten yıkmaya çalışanlara direnebilen, ayakta kalabilen bir Cumhuriyet…

Alaattin Aktaş’ın yazısı