Alaattin Aktaş: Şimşek’le Erkan’dan beklenen

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’dan beklenenin ne olduğunu görmek için ödemeler dengesine bakmak yeter.

Zaten ödemeler dengesi tablosunun dili olsa, “Bana tez elden döviz takviyesi yapın, artık ayakta duracak mecalim kalmadı” derdi.

Cari işlemler açığının finanse edilememesi gibi bir durum söz konusu olmaz, zaten cari açık verilmişse o açık bir şekilde finanse edilmiş demektir.

Nisanda yaklaşık 5, ilk dört ayda 30, son bir yılda ise 58 milyar dolar cari açık oluştu ve tabii ki bu açıklar daha önce finansman sağlandığı için verilebildi.

“Ya cari açığı finanse edemezsek” şeklindeki yaklaşımın yanlışlığına bir kez daha vurgu yaptıktan sonra kaygı duyulanın ne olduğuna dönelim.

“Ya finanse edemezsek” diye yanlış bir şekilde ifade edilen aslında finansman kaynaklarının ne olduğu, buna bağlı olarak finansmanın kalitesidir.

İşte bizim sorunumuz da bu. Cari açığın finansman kalitesi uzunca bir süredir çok kötü.

Ve Mehmet Şimşek ile Gaye Erkan’dan beklenen de bu… Cari açığın finansman kalitesini iyileştirmeleri.

Alaattin Aktaş’ın yazısı