Alaattin Aktaş: Şimşek’in keyfini kaçıran atama

Mevcut para politikası seçime kadardı. Seçimi Millet İttifakı kazanırsa başının çaresine bakacaktı, Cumhur İttifakı ise politikayı değiştirmeyi zaten öngörüyor ama sandık öncesi haliyle hep aksini söylüyordu.

Seçimden önce bile kaç kez görev alması için ikna edilmeye çalışılan Mehmet Şimşek sonunda Hazine ve Maliye’nin başına getirildi.

Şimşek’in bu görevi kabul ederken temel şartlarından biri Merkez Bankası’nın başında kendi istediği bir ismin olmasıydı. O isim de Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı Gaye Erkan’dı. Bu atama da gerçekleşti.

Ama Şimşek’in hiç istemediği, hatta keyfini kaçıran bir atama daha yaşandı. Mehmet Şimşek’in görevi kabul etmek için temel şartlarından biri olan Şahap Kavcıoğlu’nun Merkez Bankası Başkanlığından alınması gerçekleşti ama Kavcıoğlu bu sefer de BDDK Başkanlığı görevine getirildi.