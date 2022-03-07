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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Savaşın enflasyona etkisini martta göreceğiz

Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye etkileri şubatta hiç görülmedi; özellikle enflasyon yönüyle bir etki söz konusu değildi. Bu etkiyi mart ayıyla birlikte göreceğiz, görmeye başladık bile…    

Petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, başta buğday olmak üzere hububat fiyatları, ayçiçek yağı ithal edilememesi yüzünden yağ fiyatlarındaki artış…


Bu ürünlerde doğrudan ortaya çıkacak zamlar ve yansımaları…            

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ortada…       

Buğday fiyatları da rekor kırıyor, ekmeğe zam gelmeyecek mi…      

Ayçiçek yağı bu kadar artınca ve zor bulunur olunca dışarıda yediğiniz patates kızartmasına bile zam yapılacak…          

Vatandaş eline geçen sınırlı ücretle nasıl geçinebileceğinin hesabını yapa yapa kendi çapında ekonomist oldu. Şimdi her şeyin fiyatının günden güne arttığını görenler, kendi açılarından haklı bir yol deniyor ve evinde stok yapacak şekilde alım yapıyor. Bu da yeni bir enflasyona yol açıyor; talep enflasyonuna!        

Kınayabilir misiniz vatandaşı! İnsanlar stoklayabilecek durumda olsalar akaryakıtı bile fazla fazla alacaklar.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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