Alaattin Aktaş: Satış değil alım yapılmış

Ne diyorduk göğsümüzü gere gere:

“Öyle bir paket açıklandı ki, vatandaş dövizini satmak için ne yapacağını bilemez oldu; sattı da sattı ve bunun sonucunda da döviz işte böyle düştü!”

Hani nerede? Nerede bu satış?

BDDK’nın verileri de, Merkez Bankası’nın verileri de öyle piyasayı adeta alt üst edecek, dövizin üçte bir oranında gerilemesi sonucunu doğuracak boyutta bir satış olmadığını gösteriyor. Hatta net olarak satış değil alım yapılmış.

Peki şu durumda o günkü dövizi kim sattı?

“Arkadaşlara” bir daha mı sorsak ki “Biz bir şey yaptık mı” diye!

Alaattin Aktaş’ın yazısı