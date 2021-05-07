Alaattin Aktaş: Sahi biz başkanlık operasyonunu niye yaptık?

Kavcıoğlu iki toplantıdır faize dokunmadı, oran hala yüzde 19. Ama kur, görevi devraldığı dönemin neredeyse yüzde 15 üstünde.

Son günlerde çok tekrar ettik ama bir kez daha belirtelim; döviz, kasımdan nisana herhalde durduk yere V çizmedi.

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Şimdi sorma hakkımız yok mu: “Sahi biz başkanlık operasyonunu niye yaptık?”

Öyle ya, sıradan bir bürokrat değil değiştirilen, Merkez Bankası Başkanı.

Bu değişikliği yapmakla bir kazanç elde etmemiz gerekir. Var mı ortada bir kazanç?

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Ne gezer; tam tersine bir dizi kayba uğramışız.

Alaattin Aktaş’ın yazısı