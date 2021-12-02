Alaattin Aktaş: Piyasa elinizi görüyor, bu oyundan galip çıkmanız mümkün değil!

Merkez Bankası’ndan dün öğle saatlerinde yapılan tek cümlelik açıklamada şöyle denildi:

“Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.”

Merkez Bankası’nın bu açıklaması ve müdahalesi sonrasında dolar hızla geriledi ve 13 liranın altına indi. Ancak bu geri çekilme kısa süreli oldu. Dolar, gerilmiş yay gibi kısa süre sonra hızla artmaya başladı ve 13.35’e kadar çıktı.

Merkez Bankası’nın elinde bir atımlık barut olduğunu bilmeyen var mı? Dolayısıyla Merkez Bankası piyasaya nasıl güçlü bir şekilde müdahale etsin; zaten sattığı döviz kendisinin değil ki!

Ayrıca hem faizin, hem döviz kurunun aynı zamanda düşük tutulamayacağı bilinmiyor olabilir mi? Bu nasıl bir yaklaşımdır, anlamak mümkün değil! Zaten tutulamadı ve kur yükselmeye başladı.

Siz her kademede; siyasette ve bürokraside gün geçmeyecek ki dövize doping olacak şekilde faizin indirileceğini söyleyecek, ardından da kur yükseliyor diye emaneten elinizde bulunan dövizi satmaya kalkışacaksınız.

Sonuç; çok kısa süreli bir kur düşüşü…

Ara ara döviz satılsa da bunun sonu yok! Piyasa elinizi görüyor, bu oyundan galip çıkmanız mümkün değil!

Alaattin Aktaş’ın yazısı