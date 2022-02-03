Alaattin Aktaş: Öylesine nadir görülen bir açık…

Dış ticarette yeni yıla çok fena bir giriş yaptığımız ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı tarafından dün açıklanan veriler yalnızca bir ayda, ocak ayında 10.4 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğimizi gözler önüne serdi. Ocak ayında ihracat 17.6 milyar dolar olurken ithalat 28 milyar doları aştı. İşte ocak ayındaki 10 milyar 439 milyon dolarlık açık, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca bir ayda verdiği en yüksek ikinci dış ticaret açığı.

Daha önce en yüksek aylık açık 10 milyar 453 milyon dolarla 2011 yılının eylül ayında verilmişti.

Zaten ticaret açığında 10 milyar doların aşılması pek rastlanan bir durum değil. Bu yılın ocak ayı ve 2011’in eylülü dışında yine 2011’in haziranında 10.3 milyar, 2013’ün de nisan ve temmuzunda 10.2’er milyar dolar açık verilmişti. Yani şimdiye kadar topu topu beş ayda aşılan bir düzeyden söz ediyoruz. Öylesine nadir görülen bir açık.

Alaattin Aktaş’ın yazısı