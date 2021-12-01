Alaattin Aktaş: Öyle görünüyor ki bugünümüzü arayacağız!

Bu nasıl büyümedir böyle? Nerede yanlış yapıyoruz, neyi yanlış ölçüyoruz?

Yoksa ölçümümüzde sayısal anlamda bir hata olmamakla birlikte yaklaşımda mı hatamız var?

Ekonomisi büyüyen, gelişen bir ülkenin vatandaşları daha refah içinde yaşamaz mı? Bu büyüme süreci onların lehine olmaz mı?

Tablonun gösterdiği şu; Türkiye ekonomisi ilk dokuz ayda geçen yıla göre yüzde 11.7 büyümüş. Peki Türkiye’de, bırakın bu düzeyde bir orana ulaşılmasını, hangi kesimde yer alan vatandaşların refahında artış olmuş?

Refah, geçen yılki düzeyde bile kalmıyor ki, tam tersine geri gidiyor. Gerçi kabul etmek gerekir, bu gerileme ilk dokuz ayda görece daha az hissedildi.

Ama son iki ay! Ne zaman ki Merkez Bankası faizini aşağı çekip ekonomiyi yeni makasa oturtmaya kalkıştık, işte o günden beridir sorunlar ağırlaştıkça ağırlaşıyor.

Çocukken büyüklerimden çok sık duyardım:

“Allah bugünümüzü aratmasın” derlerdi. Bunu daha çok sağlık durumlarıyla ilgili olarak söylerlerdi.

Bugünlerde ise galiba gelecekte ne yapılacağını duydukça ekonomiyle ilgili olarak şunu söylememiz gerekiyor:

“Öyle görünüyor ki bugünümüzü arayacağız!”

Alaattin Aktaş’ın yazısı