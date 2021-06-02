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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: ‘Onlardan hızlı büyüdük’ dediğimiz ülkelerde kişi başına gelir 50 bin dolar düzeyinde

“Onlardan daha hızlı büyüdük” dediğimiz gelişmiş ülkelerde kişi başına gelir 40 bin, 50 bin dolar düzeyinde. Yani bizim bu ülkeleri yakalayabilmek için daha gidecek o kadar çok yolumuz var ki…

Bu arada merak da etmiyor değiliz; “Büyümede rekor kırdık” dediğimizde kişi başına geliri 40-50 bin dolar civarında olan ülkeler “Biz niye bu kadar hızlı büyüyemiyoruz” diyerek acaba bizi kıskanıyorlar mıdır!

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Başlıktaki sorumuza dönelim yeniden: “Bu büyüme ne demek?”

Bu soruya herkes kendine göre farklı farklı yanıtlar verebilir elbette.

Ama verilecek bu yanıtların ortak yanı herhalde şu olacaktır:

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“Bu büyüme, kaybedilmişin tam olmamakla birlikte yerine konulmasından ibarettir.”

Kaybettiğimiz eşeği bulduk, şimdi mutluyuz; ama garibanın bir ayağı aksıyor ve belli ki canı yanıyor. Biz de bu durumu üzülelim mi, sevinelim mi pek bilemeden çaresizce izliyoruz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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