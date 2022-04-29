Alaattin Aktaş: Nisan enflasyonunu yukarı iten iki önemli grup

Nisan ayı enflasyonunu yukarı iten en önemli grup, gıda.

TÜFE’de dörtte bir ağırlığa sahip gıda ve alkolsüz içecekler grubunda nisan ayında yüzde 8-10 arasında bir artış hesaplanıyor. Bu oranlara göre gıdadan toplam TÜFE’ye yaklaşık 2 ile 2.5 puan arasında bir yansıma olacak.

Gıdada aylık artış yüzde 8 olduğu takdirde yıllık oran 80’i bulacak. Aylık artışın yüzde 10 olması halinde ise yıllık artış yüzde 83’ü de aşacak.

Girişte nisan sonunda genel artışın yüzde 68 olabileceğini belirtmiştik. Gıdada ise genel oranın 15 puan kadar üstünde bir artıştan söz ediyoruz. Hani vatandaş hep açıklanan oranı inandırıcı bulmuyor ya, işte en büyük nedeni bu. Her ne kadar gıda toplam TÜFE’de dörtte bir ağırlığa sahipse de, bu ortalama bir oran. Çok açık ki dar gelirli gıdaya daha çok pay ayırmak durumunda ve bu yüzde hissettiği enflasyon genel oranın çok üstünde.

Alaattin Aktaş’ın yazısı