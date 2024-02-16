Alaattin Aktaş: Neyse ki fiyat artışları artık TÜFE’yi çok fazla etkilemiyor

Ocak ayındaki gerçekleşmeler temel bazı zamların TÜFE’ye artık çok sınırlı yansıdığını ortaya koydu. Bu çerçevede akaryakıt zamları ve kur artışıyla fiyat artışı arasındaki bağ önemli ölçüde kopmuştu ya da kopmuş gibi görünüyordu.

Böyle oluyor diye gidişata bakmamak olmazdı. Şubat ayının yarısını geride bıraktığımız şu günlerde oluşan tabloya bir bakalım istedik.

Kaldı ki şubatta ne olacağı zaten iyi kötü belliydi. Hani hep diyoruz ya, enflasyon verileri ay ortalamasındaki fiyatlar dikkate alınarak hesaplanır, bu yüzden de sarkan etkisi diye bir kavram vardır. İşte bu etkiyle zaten ocak ayından şubata sarkan bir dizi zam vardı. Bunlar yetmezmiş gibi başlıca zamlar şubatta da devam etti. Sonuçta ortaya karamsarlığı artıracak bir tablo çıktı.

Çıktı ama neyse ki fiyat artışları artık TÜFE’yi çok fazla etkilemiyor!

Bu konuda en tipik örneği ocak ayı verilerinde yaşadık. Zamlar tek tek geçen yılın aynı ayından çok daha yüksek olduğu halde TÜFE’deki artış geçen yılla aynı düzeyde kaldı. Hele hele tüm zamların kaynağı durumundaki kur artışı geçen yılla kıyaslanmayacak kadar yüksek olduğu halde.

Alaattin Aktaş’ın yazısı