Alaattin Aktaş: Nebati ile Kavcıoğlu’nun arası bu yüzden mi açık?

Ankara’da Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı’nın arasının limoniden öte çok açık olduğunu duymayan kalmadı.

Bakan Nebati’nin politika faizinin önemini yitirdiğine ilişkin sözleri, üstelik bunu “başarmış olmak gibi” lanse eden yaklaşımı acaba Merkez Bankası’nda bir rahatsızlık yaratmış mıdır? Politika faizi önemsiz hale getirilince ve bu açık açık söylenince Merkez Bankası bundan rahatsızlık duymuş mudur? Nebati ile Kavcıoğlu’nun arası, bu yüzden mi pek sıcak değildir? Nebati’nin Londra seyahatinde Merkez Bankası Başkanı’nın bulunmaması da zaten bu sorunun büyüklüğüne ilişkin tipik işaretlerden biridir.

Yoksa iki isim arasında, hani pek ihtimal vermiyoruz ama, faizle ilgili yaklaşımlarının farklılığı yüzünden mi anlaşmazlık doğmuştur?

Ne bilelim; acaba yarınki toplantıda Nebati faizi indirmek istemekte ama Kavcıoğlu buna karşı mı çıkmaktadır? Ya da tersi midir? Veya Merkez Bankası faiz artışı istemekte, bu yüzden mi sorun yaşanmaktadır?

Tüm varsayımlar anlamsız. Faiz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ne derse o olur, bu kadar!

Alaattin Aktaş’ın yazısı