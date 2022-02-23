Alaattin Aktaş: Ne yaparsın ki hesapta Putin yoktu!

Bir kere yazılanla söylenenin çelişmesine de alışkınız ama yine de tuhaf oluyor. Orta vadeli programa göre bu yıl cari işlemlerde 18.6 milyar dolar açık öngörülmüştü. Ama sonra sözel olarak altı pek doldurulamasa da bu yıl cari fazla verileceğinden dem vurulur oldu.

Pek olacak gibi değildi ama yine de hayali güzeldi.

O bütün var ya o bütün, işte ona bakıyoruz, ortada cari fazla değil giderek büyüme potansiyeli olan bir cari açık görüyoruz.

Oysa tüm adımlar; kur korumalı mevduat, döviz hesaplarından TL’ye geçişi özendirmek, şirketleri de bu uygulamaya katmak, yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmak, vergi muafiyetleri gibi gibi… Her şey dövizi tutmak ve cari fazla vermek üstüne kuruluydu.

Ne yaparsın ki hesapta Putin yoktu!

Alaattin Aktaş’ın yazısı