Alaattin Aktaş: Ne oluyor da son üç seçimin ardından tüketici güveni düşüyor?

Aslında tabii ki bir ilgisi yok!

Ya da olmaması gerekir!

Hem niye olsun ki!

Ama hadi diyelim var, tüketicinin güveni seçim öncesinde ya da seçim yapılan ay düşebilir. Çünkü belirsizlik vardır, seçimden sonra nasıl bir politika uygulanacağı çok ama çok meçhuldür, bu yüzden bir gerileme olabilir.

İyi de bizde ne oluyor da son üç Cumhurbaşkanı seçiminin ardından tüketici güven endeksi belirgin bir düşüş eğilimine giriyor?

Bunu seçim sonucuna bağlarsak, yani Erdoğan’ın seçilmesinin tüketicide bir hoşnutsuzluk yarattığı gibi bir yorumdan yola çıkarsak bu bir kere olabilir. Diyelim 2014’te Erdoğan’ın seçilmesi vatandaşın güveninin düşmesine yol açtı. Peki bu varsayım doğruysa seçmen 2018’de niye yine aynı yönde tercihte bulundu. Niye 2023’te de aynısını yaptı ve Erdoğan’ı seçti?

Demek ki bu eğilimi Cumhurbaşkanı seçimi sonucuyla ilişkilendirmek pek de doğru değil.

Öyleyse Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra tüketici güven endeksinin gerilemesi nasıl açıklanabilir?

Yoksa soruyu başka türlü mü sormamız gerekiyor…

Tüketici güven endeksi aslında seçim dönemlerinde düşüş eğilimindeydi de Cumhurbaşkanı seçimi bu eğilimi geciktirdi mi?

Alaattin Aktaş’ın yazısı