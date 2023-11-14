Alaattin Aktaş: Ne kadar az ithalat, o kadar iyi cari denge

Cari işlemler dengesi bu yıl hazirandan sonra eylülde de fazla verdi. Cari dengede eylülde 1.9 milyar dolara yakın bir fazla oluştu.

Merkez Bankası verilerine göre, eylüldeki bu fazla, faiz indirimine başlanan ve dövizin tırmanıp gittiği 2021’in sonbahar aylarından sonra elde edilmiş en yüksek fazla. Zaten son iki yıllık dönemde fazla verilen tek ay 716 milyon dolarla bu yılın haziranıydı, eylül bu anlamda ikinci ay oldu.

Yıllıklandırılmış cari açık eylüldeki fazla ve daha önemlisi geçen yılın eylülündeki 3 milyar dolarlık açığın yıllık hesaptan çıkmasıyla 51.7 milyar dolara geriledi. Yıllık açık ağustos sonunda 56.6 milyar dolar düzeyindeydi.

Ödemeler dengesinin finansman kalemine bakıyoruz; eylülde kısmi bir iyileşme var. Portföy yatırımı olarak 1 milyar dolar gelmiş, borçlanma kalemlerindeki net giriş de 4.9 milyar dolar olmuş.

Doğrudan yatırım mı, ara ki bulasın! Bu kalemde giriş bir yana 337 milyon dolarlık çıkış var. Üstelik 337 milyon dolarlık çıkış, 232 milyon dolarlık gayrimenkul dövizi geldiği halde söz konusu olmuş.

Alaattin Aktaş’ın yazısı