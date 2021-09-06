Alaattin Aktaş: Ne anladık biz kurun gerilemesinden

Hemen hemen her ay yenilediğimiz bir grafiğimiz var. 2019’un aralık ayını 100 kabul ederek Yİ-ÜFE, TÜFE ve sepet kuru bir endeks biçimine getirdiğimiz grafik.

Geçen yılın kasımından bu yılın martına kadar olanları iyi hatırlıyoruz. Merkez Bankası geçen yıl kasımda faizi yükseltince kur gerilemiş ancak önceki ayların kur tortusu yüzünden üretici fiyatlar artmaya devam etmişti.

Bu yıl temmuz ve ağustos ayları… Geçen yıl kasımda yaşanan hızda değilse de kurda yine bir gerileme var. Döviz arzındaki artışa bağlı bir gerileme. Ne var ki fiyatlarda aynı eğilimi görmüyoruz ve artış sürüyor.

Nedeni belli. Kur düşüyor ama normalde buna göre yön çizmesi beklenen enerji fiyatları artırılıyor.

Fiyatlar üstündeki baskısı hafiflemedikten sonra ne anladık biz kurun geriliyor olmasından!

Alaattin Aktaş’ın yazısı