Alaattin Aktaş: Milyonlarca vatandaş TÜİK’i yanıltmak için elinden geleni yapıyor

Ya piyasada gözlenen yanlış, yani ortada öyle abartılacak bir işsizlik sorunu yok ya da milyonlarca vatandaş öylesine organize olmuş ki, TÜİK’i yanıltmak için elinden geleni yapıyor. Nasıl mı; vatandaş iş sıkıntısı çekmiyor ama hani o dürümcünün dediği gibi neredeyse 10 bin lira maaşlı iş çok da tembelliğinden çalışmak istemiyor ve piyasada iş yokmuş, işsizlik çokmuş algısı oluşmasına yol açıyor. Ama TÜİK kanar mı buna, ölçümün doğrusunu yapıyor ve “İşsizim” diye feryat edenlerin suratına tokat gibi indiriyor bu istatistikleri.

Hani mesela dedik!

Ama şunu da merak etmemek mümkün değil. Milyonlarca vatandaş nasıl böyle organize olabiliyor, iş olduğu halde hep bir ağızdan nasıl “İş yok” diye feryat ediyor?

Alaattin Aktaş’ın yazısı