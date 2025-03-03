Alaattin Aktaş: Merkez Bankası'nı İstanbul'a götürmekle finans merkezi olacağı sanılıyor

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Hâlâ inşaat yapmakla, büyük büyük binalar dikmekle; örneğin Merkez Bankası’nı İstanbul’a götürmekle ve bir bölgeye “Burası finans merkezi olacak” demekle İstanbul’un finans merkezi olacağını sanılıyor.

Özellikle kaynaklar sınırlıyken, o kaynakları kullanmada çok daha özenli ve planlı olmak varken, tam tersi yapılıyor.

Çok şartmış gibi kullanım yoğunluğu çok düşük yerlere yollar, köprüler inşa ediliyor. Hadi tercih bunları yapmak yönünde, zamanlamadaki yanlışlık yetmezmiş gibi bir de yap-işlet-devret adlı ucube sisteme bel bağlanıyor. Neymiş, bunlar hiç para ödenmeden yapılıyormuş! Acaba?

Ama vatandaşın önemli bir bölümü yapılan inşaatları gururla seyrediyor, bundan mutlu oluyor. O yoldan ne geçiyor, o köprüyü ne kullanıyor; hatta görmemiş bile… Oralardan geçecek arabası da yok, arabası olsa da normal yol dururken oraya verecek artı parası da yok ama “Ne güzel şeyler yapıldı” diyor. “Ama bak, ülke olarak önceliğimiz bu değil ki” diyeni de nankör olmakla bile suçlayabiliyor.

Çünkü vatandaş inşaat seyretmekten mutlu oluyor.

O inşaatı göremiyorsa da varlığından mutlu oluyor.

Ülkenin bu inşaatlarla geliştiğini, büyüdüğünü düşünüyor.

Ama kendisi işsizmiş, işi varsa bile zar zor geçiniyormuş, aldığı paranın çoğunu kiraya veriyormuş; ne gam!

Alaattin Aktaş’ın yazısı