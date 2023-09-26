Alaattin Aktaş: Merkez Bankası ve bankalar açısından ‘kazan-kazan’ dönemi

2021’in aralık ayında uygulamaya konulan kur korumalı mevduatla ilgili olarak şimdiye kadar bir dizi düzenleme yapıldı. Bu düzenlemelerin en önemlilerinin başında “faiz tavanı”nın kaldırılması geliyordu. Başlangıçta “politika faizi+üç puan” olarak uygulanan tavan, önce DTH dönüşümlü hesaplar için, ardından doğrudan TL ile açılan hesaplar için kaldırıldı.

KKM’de faiz tabanı ise politika faiziydi, yani şu dönem için yüzde 30’du. İşte o da TL ile açılan hesaplar için dün kaldırıldı.

İlk yorumlar Merkez Bankası’nın taban faiz koşulunu kaldırarak faizin düşmesine zemin hazırladığı, dolayısıyla faiz ile kur artışı arasındaki makasın açılacak olmasından dolayı daha fazla kur yükü altına girmek zorunda kalacağı yönündeydi.

Ama gerçek pek de öyle değildi. Merkez Bankası biraz kur riski üstleniyor, ancak KKM’nin azaltılması yönünde önemli bir adım atıyordu. Üstelik detaylar gerek Merkez Bankası, gerekse bankalar açısından yeni bir döneme işaret ediyordu; “kazan-kazan” dönemine…

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