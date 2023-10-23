Alaattin Aktaş: Merkez Bankası olsa olsa uygun gördüğü faizi saray onayıyla yürürlüğe koyabiliyordur

Ekonomi yönetimi ve tabii ki bu çerçevede Merkez Bankası yönetimi değişti ama faiz konusundaki o temel mekanizma, bana göre, değişmedi.

Yani Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 26 Ekim Perşembe günkü toplantıdan sonra yapacağı açıklamayla ilgili olarak ben yine “Merkez Bankası politika faizini şöyle belirledi” yerine, “Merkez Bankası’nın politika faizi şöyle belirlendi” diyeceğim.

Çünkü Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındığı 2021’in mart ayından bu yana yapılan hiçbir toplantıda Para Politikası Kurulu’nun faizi kendi inisiyatifiyle belirlediği kanısında değilim.

Merkez Bankası olsa olsa uygun gördüğü faizi Saray onayıyla yürürlüğe koyabiliyordur.

Önce bu gerçeğin altını çizelim. Gelelim perşembe günü ne olabileceğine…

Önce olasılıklara bakalım…

Faiz indirimi herhalde söz konusu değildir. Faiz ya yüzde 30’da bırakılır, ya 2.5 puan gibi bir artışla yetinilir, ya yaygın kanıya uygun olarak 5 puan artırılır, ya da yüzde 35’in üstüne çıkarılır.

Alaattin Aktaş’ın yazısı