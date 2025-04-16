Alaattin Aktaş: Merkez Bankası isterse yürürlükteki faizi artırmadan da faiz artırabilir

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Merkez Bankası’nın yarınki toplantıda böyle bir seçeneği de var. Merkez Bankası isterse yürürlükteki faizi artırmadan da faiz artırımına gidebilir. İki kişi konuşuyor… Bunlardan biri faizin ancak yeni bir karar alınıp artırılmak suretiyle yukarı çekilebileceği görüşünü savunuyor. Görünürde haklı da… Ama dedim ya; faizi, artırmadan artırmak da mümkün!

Politika faizi kağıt üstünde geçerli olmakla birlikte uygulamada mı? Hayır. Merkez Bankası 20 Mart’ta yaptığı tek cümlelik açıklamayla bir hafta vadeli repo ihale ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini duyurmuştu. Evet, öyle yaptı. Yine aynı gün, yani 20 Mart’ta olağanüstü toplanan Para Politikası Kurulu gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkardı mı? Evet çıkardı. O tarihten bu yana fonlama bu faiz üstünden yapılıyor. Yani 20 Mart’tan beri politika faizi ‘kağıt üstünde’ yüzde 42,5 ama ‘uygulamada’ yüzde 46 mı? Evet öyle.

Peki Merkez Bankası yarınki toplantıda 20 Mart’ta bir anlamda kapattığı haftalık repo ihalesi kapısını açar ve haftalık borç verme faizini şu an geçerli olan gecelik borç verme faizi olan yüzde 46 düzeyinde ilan ederse pratikte bir faiz artışı yapmış olur mu? Niye olsun ki, faiz zaten şimdi de yüzde 46, o zaman da yüzde 46 olacak. Demek ki Merkez Bankası faizi artırmadan da faiz artışı yapabilirmiş.

Alaattin Aktaş’ın yazısı