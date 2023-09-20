Alaattin Aktaş: Merkez Bankası faizi yüzde 35’e çıkarır mı?

Büyük sanatçı Barış Manço’nun on yıl kadar ekranlarda kalan popüler yarışma-eğlence programı “Adam Olacak Çocuk“ta beş çocuk olur, bunlar dönüşümlü olarak birer birer yarışır, diğer dört çocuk da puan verirdi ve puanlar hep aynıydı, zaten başka seçenek yoktu:

“10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan!”

Acaba biz de yarın saat 14.00’te bilgisayarımıza düşecek açıklama metninde “10 puan” görür müyüz?

Merkez Bankası politika faizini yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkarır mı?

“O kadar da olmaz” denildiğini duyar gibiyim. Niye olmasın!

Ağustos toplantısı öncesinde yüzde 17.5 düzeyinde bulunan faiz için en fazla 2.5 puan artış bekleniyorken de yüzde 25’e olmaz denilirdi; ama oldu.

Hem zaten biraz da olmak zorundaydı!

Enflasyon tahminini yüzde 58’e çıkaracaksın ama bu düzeyde kalınamayacağını da görecek (PPK metninde oran verilmeden yüzde 62’ye işaret ediliyordu), buna rağmen faiz artışında cimri davranacaksın!

Alaattin Aktaş’ın yazısı