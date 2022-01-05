Alaattin Aktaş: Merkez Bankası bu operasyonu nasıl yaptı?

Son icat Merkez Bankası bilançosunda yapılmıştı.

Bürümcekçi, Merkez Bankası bilançosunun 30 Aralık’ta 70 milyar lira zararda görünürken bir gün sonra 31 Aralık’ta 60 milyar lira kara geçtiğini fark etti. Ne olmuştu da bilançoda bir günde 130 milyar liralık bir iyileşme sağlanmış ve böylece zarardan kara geçilmişti.

Haluk Bürümcekçi, bu aktarım için Merkez Bankası Kanunu’nun 6l’inci maddesi gereğince döviz satışı yapılıp karın realize edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Şimdi kafalarda bir dizi soru işareti ve kuşku var. Merkez Bankası bu operasyonu nasıl yaptı?

Bir iddia, bu operasyonun Hazine’nin Merkez Bankası’ndaki dövizi kullanılarak yapıldığı yönünde.

Operasyonun nasıl yapıldığına ilişkin bir başka iddia da Merkez Bankası’nın altınlarını satıp aldığı yönünde. Milyarlarca dolarlık altın söz konusu ve işlemin de kamu bankalarıyla yapıldığı ileri sürülüyor.

Yani şimdi harıl harıl bu “kara geçme ve Hazine’ye kar aktarma durumuna gelme” operasyonunun nasıl yapıldığı ve bu işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı çözülmeye çalışılıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı