Alaattin Aktaş: Merkez Bankası artık aylık enflasyonun ana eğilimine bakmayacak

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Görüyoruz ki Merkez Bankası artık aylık enflasyonun ana eğilimine bakmayacak.

Merkez Bankası enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yaklaşmasını da gözetmeyecek.

Peki Merkez Bankası neye bakacak?

“Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.”

Kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı!

İyi de var mı bunlar şimdi?

Herhalde var, faiz düşürüldüğüne göre!

Tabii ki hemen şu görüş dile getirilebilir:

“Faizi indirdik ama bu sıkı para politikası duruşundan vazgeçildiği anlamına gelmez.”

Biraz önce de belirttim. Merkez Bankası aylar boyunca aylık enflasyonun seyrine dikkat çekti.

Bu kez aylık enflasyon vurgusu yok.

Nasıl olsun ki?

En azından ocak ayında yüksek bir enflasyon geleceğini tabii ki Merkez Bankası da biliyor. Zaten PPK açıklamasının ilk paragrafında buna vurgu yapılmış:

“Öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir.”

Ne kadar yuvarlak bir ifade!

Alaattin Aktaş’ın yazısı