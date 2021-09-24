Alaattin Aktaş: Merkez Bankası adeta uzayda yaşıyor

Birileri Merkez Bankası’na, adının önündeki TC’nin “Türkiye Cumhuriyet” kelimelerinin kısaltması olduğunu, yani bu kuruluşun temelde “Türkiye’ye hizmet etme” sorumluluğu taşıdığını hatırlatmalı. Hatırlatmalı ki, ülke ekonomisine böylesine zarar verecek, gerçeklerden kopuk kararlar alınması önlenebilsin.

Ama artık 23 Eylül geride kaldı ve olan oldu!

Türkiye faiz saplantısı uğruna olmadık zamanlarda olmadık adımlar atmaktan bir türlü kurtulamıyor. Daha doğrusu siyasiler istiyor, bu adımları da Merkez Bankası atıyor.

Ve Merkez Bankası adeta uzayda yaşıyor. Hükümetin yayımladığı orta vadeli programdan bile haberi yokmuş gibi tuhaf tuhaf yaklaşımlar sergilemeye devam ediyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı