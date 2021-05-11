Alaattin Aktaş: Meğer istihdam fırlamış gidiyor da haberimiz yokmuş!

Mart ayına ilişkin işgücü istatistikleri açıklandığında ne görelim; meğer istihdam fırlamış gidiyor da haberimiz yokmuş!

TÜİK’in mevsim etkisinden arındırılmamış verilerine göre istihdam yalnızca bir ayda, evet bir ayda, yani martta tam 757 bin kişi artmış. Bir yıldaki artış da 1.8 milyon kişi olmuş.

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Mart ayında tarımda 209 bin, sanayide 411 bin, inşaatta 324 bin kişilik istihdam artışı sağlanmış. Hizmetlerde 188 bin kişilik istihdam kaybı yaşanmasaydı tabii ki toplam artış çok daha fazla olacaktı.

Birileri çıkıp bu kadar istihdamın nerelerde sağlandığına ilişkin birkaç örnek verirse pek iyi olur doğrusu. Örneğin sanayide bir ayda 411 bin kişilik istihdam nasıl oldu, nerelerde oldu?

411 bin kişi… Yani her takvim günü için 13 bin kişiden fazla istihdam. Bunun izah gerektiren bir sayı olduğu gün gibi ortada. Bekliyoruz…

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(…) Ya sokaktaki gözlemlerimiz yanlış; insanlar gayet rahat ve refah içinde yaşadıkları halde kamuoyunu yanıltmak için “iş de iş” diye feryat ediyor gibi görünüyor ya da açıklanan verilere kuşkuyla bakmamız gerekiyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı