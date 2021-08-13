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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: MB niye böyle yaptı? Erdoğan’ın teorisi mi doğru değil?

Merkez Bankası dün faizi düşürüp enfl asyonun gerilemesine katkıda bulunabilir miydi, hiç kuşku yok; ama Merkez Bankası faizi yüzde 19’da sabit tutmayı tercih etti.

Sahi Merkez Bankası niye böyle yaptı?


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyledikleri, teorisi mi doğru değil, yoksa Merkez Bankası başına buyruk davranarak enflasyonun düşmesini önleyecek bir politika mı izliyor?

İyi de Merkez Bankası’nın temel görevi de fiyat istikrarını sağlamak değil mi?

Merkez Bankası temel görevinden uzaklaşacak bir yola girer mi, bindiği dalı keser mi?

Ya da faiz düşürmek enfl asyonla mücadelede doğru bir seçenek değil mi, bu mu çıkıyor ortaya.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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