Alaattin Aktaş: Mayısa tam yansımayan zamlar haziran endeksine kaldı

Mayıs, TÜİK’in fiyat derleme konusunda en büyük sıkıntıyı yaşadığı aylardan biri oldu. Pandemi dolayısıyla uygulanan yaygın kapanma çoğu mal ve hizmette fiyat oluşmasını da engelledi. Yeni fiyat derlenemedi ve eski fiyatlarla hesaplama yapmak durumu da söz konusu oldu. Bu yüzden bir anlamda mayıs ayına tam yansımayan zamlar haziran endeksine kaldı.

20 Mayıs’ta akaryakıta gelen ortalama yüzde 10’luk zam da endekse yansıma yönüyle biraz yanlış hesaplama yapılmasına yol açtı. Bu zammın uygulanan gün sayısı itibarıyla yaklaşık üçte biri mayıs endeksine yansıdı, üçte ikisi de hazirana yansıyacak. Bu köşede 31 Mayıs’ta akaryakıt zammının mayıs endeksine doğrudan ancak binde 1.28 etki edeceğini yazmıştık. TÜİK de bu oranı binde 1.1 olarak hesapladı. Oysa enflasyon tahmini yapılırken akaryakıt zammından dolaylı etkinin yanında doğrudan da yüksek bir etki geleceği algısı vardı.

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Yani mayıstaki TÜFE artışı fiyat derlemedeki zorluklar ve akaryakıt zammının düşük yansıması dolayısıyla beklenenin altında geldi. Haziranda ise tam tersi olacak.

Alaattin Aktaş’ın yazısı