Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Mantık arıyorum, bulamıyorum

Konu belli, içerik belli ve çok önemli; ama yazıya bir türlü giriş yapamıyorum. Yapamıyorum çünkü olan bitene bir türlü anlam veremiyorum, alınan kararı hiçbir yere oturtamıyorum.

Mantık arıyorum; mutlaka vardır diye düşünüyorum ama bulamıyorum.


Ekonomiye katkı arıyorum; ne beklendiğini biliyorum ama ilk anda olanları görüyorum; bu kararı verenler benim gördüğümü görmemiş, tahmin etmemiş olabilir mi diye kafa yormadan duramıyorum.

“Mutlaka görüyorlardır, mutlaka biliyorlardır; ama niye böyle yapıyorlardır” diye fena halde meraklanıp kendi kendime sorular soruyorum. Olmuyor, yanıt bulamıyorum.

Merkez Bankası politika faizini tahminleri adeta çöpe atarak iki puan indirdiği dünkü Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yine tuttu uzun bir açıklama yaptı. Böyle laf kalabalığına gerek yok! Merkez Bankası’ndan şu soruların yanıtını alsak yeter:

Manşetten çekirdeğe; ya şimdi?

TL’nin değerini kim koruyacak?

Enerji faturası büyümeyecek mi?

Enflasyonla mücadele düşüncesi hala var mı?

CHP heyetinin ziyaretine tepki mi?

İthalat fiyatlarındaki artış nasıl geçici olacak?

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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