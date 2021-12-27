Alaattin Aktaş: Kur düşüşü fiyatları kımıldatmadı bile

Kur düşüşü fiyatları kımıldatmadı bile…

Hafta boyunca bir yandan piyasadaki gelişmelere, neyin niye olduğuna kafa yormaya devam ederken, bir yandan da bu gelişmelerin fiyatlar üstünde bir etkide bulunup bulunmayacağına, bir etki olursa bunun ne boyutta gerçekleşeceğine baktık.

Aralık ayı TÜFE artışı için iki hafta önce en az yüzde 10’a işaret etmiş, geçen hafta ise yüzde 15’e doğru gidildiğini vurgulamıştık. Acaba kurdaki gerilemenin etkisiyle bu oranlar hızla tersine dönmüş müydü?

Hayır, böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildi.

Geçen hafta dile getirdiğimiz yüzde 15 dolayındaki aylık artışa doğru gidişte bir değişiklik yok. Hatta yüzde 15’in aşılması bile şaşırtıcı olmayacak.

Bu oranlar tabii ki bir tahmin. Ancak klasik bir şekilde yaklaşıp “Aralık ayları şöyle olur, ona dayanarak bu yıl da bu oran gerçekleşebilir” gibi suya yazı yazmaya benzeyen bir tahmin değil bizimki. Bir takım ürünlerin TÜFE’deki ağırlığından ve bu ürünlere gelen zamlardan yola çıkarak bu oranı ortaya koyuyoruz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı