Alaattin Aktaş: Kur artışına yol açacağı bilinen adımların niye atıldığını çözebilmiş değiliz

Hadi biraz abartarak söyleyelim; bir iktisat fakültesinin kapısından geçen biri bile ulusal paraya verdiğiniz faizi enflasyonun altına düşürdüğünüz zaman, yani paranızın cazibesini azalttığınız zaman paradan kaçma eğiliminin güçlendiğini bilir. Bunu sokaktaki vatandaş bile biliyor ya, neyse… Bu durumda para ya tüketime gider ya da hep ayakta kalan başka paraya, yani dövize dönüştürülür.

Herkes topluca TL’den kaçar ve herkes topluca döviz talep ederse tabii ki o dövizin fiyatı da tırmanır gider.

(…)

Öyleyse yanıt aramamız gereken soru şu: “Bütün bu adımlar dövizin artması için mi atılıyor?”

İhracatla falan açıklanamaz bu. Hem kur artınca ihracat tırmanıp gitmiyor ki, bu ortada. Öyleyse neden?

Kimilerinin ileri sürdüğü gibi elinde dövizi olanlara örtülü bir kaynak transferi mi? Biraz abartılı bir iddia.

Dolayısıyla biz kur artışına yol açacağı bilinen bu adımların niye atıldığını çözebilmiş değiliz. Bunu çözen varsa ve bize de yazarsa çok memnun oluruz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı