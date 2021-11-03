Alaattin Aktaş: Krizin neredeyse tam göbeğindeyiz

“Ekonomik kriz mi geliyor” sorusu ise bende hep farklı bir çağrışım yapar.

İnsanlık yıllar boyunca Samanyolu galaksisini uzaklarda bir galaksi gibi izlemiş ve sonradan bizim güneş sistemimizin de o galaksinin içinde olduğu anlaşılmış ya; biraz o hesap…

Sanki yaşadığımız bir kriz ortamı değil!

Sanki her şey iyi gidiyor, istenildiği gibi gidiyor da, “Aman bir yol kazasına uğramayalım” dercesine gelecek kaygısı yaşanıyor.

Farkına varmadık mı hala; güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin Avcı kolunun içinde yer almaktadır. Samanyolu galaksisinin merkezine öylesine uzağız ki, gördüğümüzü uzun süre farklı bir galaksi sandık.

Biz de farkına varsak artık, bir krizin uzağında değiliz; hatta kıyısında bile sayılmayız, o krizin neredeyse tam göbeğindeyiz…

Alaattin Aktaş’ın yazısı