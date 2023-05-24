Alaattin Aktaş: Konut sektöründe algıyla gerçek biraz karışmış

Yıllardır dillere pelesenk olmuş bir kavram var. Beton ekonomisinden söz edilir, bu ifadeyle de gereğinden fazla konut yapıldığı, dağın taşın konutla dolduğu kastedilir. Bu görüşte hiç haklılık payı yok denilemez de, acaba bir dönem çok yoğun olan konut yapımı aynı hızda devam ediyor mu, ona da bakmak gerekir.

Konut sektöründe algı ile gerçek biraz karışmış gibi görünüyor. Sanılanın aksine öyle geçmişteki kadar çok konut yapılmıyor. Hele hele 2020’deki pandemi döneminde yeni konut inşa etme hevesi hem ekonomik, hem çalışma koşullarının etkisiyle öylesine kırıldı ki, oluşan boşluğun etkilerini yeni yeni görüyoruz.

İlk çeyreklerdeki durum sınırlı bir döneme işaret ettiği için sağlıklı bir gösterge sayılmazsa da özellikle yapı kullanma izin belgesinin seyrinde çok dramatik bir gerileme var. Bu yılın ilk çeyreğin 126 bin konut için yapı kullanma izin belgesi verilmiş. Bu, 2012’den bu yana olan dönemin en düşük sayısı. 2012’den sonraki dönemde yıl olmuş 200 binin bile çok üstüne çıkılmış, bu yıl biten ve kullanıma hazır hale gelen konut sayısı ise biraz önce belirttim yalnızca 126 bin.