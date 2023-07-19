Alaattin Aktaş: Konut fiyatları düşer mi?

Konut fiyatlarında bir balon olduğu ve düşüş yaşanabileceği zaman zaman dile getirilir.

Düşüşle kastedilen TL bazında nominal bir düşüş mü, dolar bazlı bir düşüş mü, yoksa reel anlamda bir düşüş mü? Bunlar çok farklı kavramlar çünkü.

TL bazlı nominal bir düşüş olacağını pek sanmıyorum. Bu söylediğim bir ortalamaya işaret ediyor tabii ki. Yoksa tekil örnek olarak bazı konut sahipleri ihtiyaç durumlarına göre fiyat indirimi yapmak durumunda kalabilir. Böyle istisnalar yaşanabilir. Ancak bu tür istisnalardan yola çıkarak konut fiyatlarının aşağı gittiği söylenemez, giderse bile.

Ancak Türkiye gibi enflasyonun çok yüksek yaşandığı ve giderek de artış göstermesinin beklendiği bir ülkede genel enflasyon oranının altında kalacak konut fiyatı artışı tabii ki reel anlamda bir gerileme demektir. Yaşanması muhtemel olan da zaten budur.

Alaattin Aktaş’ın yazısı