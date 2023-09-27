Alaattin Aktaş: KKM’den yüklü bir çıkış olur mu?

Kur korumalı mevduatta çıkış var; var ama bu henüz öyle kayda değer bir düzeyde değil.

KKM 18 Ağustos’tan 15 Eylül’e kadar geçen dört haftada TL bazında 102 milyar, dolar bazında 4.4 milyar azaldı.

Azalmanın oranı TL’de yüzde 3, dolarda yüzde 3.4 düzeyinde.

Dolayısıyla yüzde 3’lerdeki bir azalma, pek de azalma sayılmaz. Ekonomi yönetimi hiç kuşku yok ki Türkiye’nin belli bir zaman diliminde KKM’den tümüyle kurtulmasını istiyor, bunun için çaba gösteriyor.

O yüzden de şimdiye kadarki azalma adeta “çerez” sayılır!

Biraz önce de belirttiğim gibi KKM’nin azalması yönünde şimdiye kadar alınan önlemler, bankaların vatandaşı ikna etmesini sağlamaya dönük. Bankalar bunda ne ölçüde başarılı olabilir, tabii ki zor.

Asıl ikna, dövizin artmayacağının görülmesi ve TL’ye yüksek getiri elde edilmesiyle mümkün olabilir.

Dövizle ilgili “Artmayacak” beklentisini, algısını pekiştirmek çok ama çok zor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı