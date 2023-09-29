Alaattin Aktaş: KKM’deki düşüş durmak üzere

Kur korumalı mevduatın azalmasını sağlamaya yönelik olarak uygulamaya konulan ve bunda mesafe kat edemeyen bankalara bir şekilde yaptırım öngören karardan sonra söz konusu hesaplarda başlayan gerileme durma noktasına geldi.

BDDK verilerine göre kur korumalı mevduat 15-22 Eylül haftasında yalnızca 2.2 milyar lira azaldı. Oysa 18 Ağustos-15 Eylül arasındaki dört haftada kaydedilen azalma 102 milyar liraydı. Bir anlamda haftalık 25 milyar lira civarındaki azalma bir anda 2.2 milyara inmiş oldu.

KKM geçen hafta döviz bazında ise 863 milyon dolar azaldı. Döviz cinsi azalmanın daha fazla görünmesi dolar kurundaki artıştan kaynaklandı. 15 Eylül’de 26.83 olan dolar kuru 22 Eylül’de 27.02’ye çıkınca KKM’nin döviz karşılığı daha fazla düşmüş göründü.

KKM 22 Eylül itibarıyla 3 trilyon 304 milyar lira, döviz cinsinden ise 122.3 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı