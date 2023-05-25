Alaattin Aktaş: Kira artışında yüzde 25 sınırlaması kağıt üstünde

Kira artışına geçen yılın haziran ayında sınır getirildi. Artış oranı en fazla yüzde 25 olacaktı. Hemen hemen tüm mal ve hizmetlerin fiyatı, tam işlemiyor da olsa, serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde belirlenirken kişi ya da kurumlar arasındaki bir sözleşmeye böyle bir sınırlama getirilmesi ne kadar doğruydu, o tabii ki tartışılır.

Hem bu kararla bir kesimin mağduriyeti giderilmek istenirken, başka bir kesim de mağdur edildi.

Aslında yapılması gereken tabii ki genel fiyat artışını frenleyecek adımlar atılmasıydı ve bunu yapacak olan da hükümetti ama işin kolayına kaçıldı ve biraz da sansasyonel olan tercih edildi.

Edildi de ne oldu? Bu karar ne ölçüde uygulanabildi?

Kira artışında yüzde 25 sınırlaması hala devam ediyor. Biraz kağıt üstünde ama… Zaten öyle olmasa TÜİK’in açıkladığı kira artışı yıllık bazda yüzde 25’in üstüne çıkar mıydı? İşte resmi veriler ortada… Yıllık kira artış oranı nisan ayı itibarıyla yüzde 67 düzeyinde.

Alaattin Aktaş’ın yazısı