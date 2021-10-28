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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: ‘Kendim ettim kendim buldum’ krizlerinden söz ediyoruz

Küresel krizler doğal olarak hemen tüm ülkeleri olduğu gibi bizi de etkiliyor ve o dönemlerde biz de sıkıntıya giriyoruz, paramız da değer yitiriyor. Ama onlar istisna ve zaten bizim herhangi bir etkide bulunmamız, yaşanan olumsuzluklardan kaçınmamız mümkün değil. Dolayısıyla kastettiğimizin ne olduğu açık. Biz “kendim ettim kendim buldum” krizlerinden söz ediyoruz.

Henüz ekim ayını tamamlamadık ama bu ay Türk parasına karşı dolar yaklaşık yüzde 7.5, euro ise yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. Bu oranların ay ortalamasındaki değere göre hesaplandığını belirtelim.


Bu oranlar çok yüksek. Hani klasik bir laf haline geldi ya, biraz o hesap “Bu oranlar kabul edilemez oranlar”, öylesine yüksek. Ama artık yapılabilecek bir şey yok; olan oldu!

Dedik ya, “kendim ettim kendim buldum” krizleri diye. Bu ay yaşadığımız da o değil mi…

Doğrusu yorumlamaya çalışmaktan artık bıkkınlık da geldi. Bu ay faizi tutup 2 puan birden indirmenin mantığını izah edebilen var mı?

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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