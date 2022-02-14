Alaattin Aktaş: KDV indiriminin etkisi 1 puanı bile bulmayacak

Gıdadaki KDV indirimi şubat ve mart ayı TÜFE değişimine etki edecek, sonraki aylarda bu etki sıfıra inecek. Önce bu gerçeği görmek gerek.

İndirimin şubat ve mart aylarındaki etkisini hesaplarken temel bir varsayımımız var.

Bu indirimin tüm ürünlerde tam anlamıyla uygulanacağı varsayımı… Hiç kuşkunuz olmasın indirimi türlü bahanelerle tam yapmayacak ve kısmen uygulayacak olanlar çıkacaktır. Ama biz indirimin eksiksiz uygulanacağı varsayımıyla hesaplama yaptık.

İşte bu varsayımlara dayalı hesaplamamız, gıdadaki KDV indiriminin şubat ve mart aylarındaki TÜFE değişimini 1’er puan bile etkilemeyeceğini ortaya koydu.

Alaattin Aktaş’ın yazısı