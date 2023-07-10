Alaattin Aktaş: Kaynak yaratmanın tek yolu vergileri artırmak mı?

Davulla zurnayla ceplere bir miktar para koyup ardından kocaman elleriyle öbür cepten fark ettirmeyeceklerini sanarak koyduklarından daha fazla parayı çekmeye kalkıştılar, çekmeye başladılar da… Gerekçe belli, savunucular da hazırda bekliyor: “Ne yapalım, bu kadar zam verdik; öbür tarafta ayağa kaldırılması gereken deprem bölgesi var, vergi artışları kaçınılmazdı.”

Acaba? Bir şekilde kaynak yaratmak tabii ki gerekiyordu da acaba bunun tek yolu vergileri artırmak mıydı?

Devlet zamanında bir vergi koymuş. “Senden şu ad altında şu kadar vergi alacağım” demiş. Sonra o vergiyi yazmış, yani tahakkuk ettirmiş. Devlete düşen, devletin bu işle ilgili birimi olan Maliye’ye düşen, bir anlamda işinin peşinden gitmek ve yazdığı, yani tahakkuk ettirdiği o vergiyi almaktır.

Ama yok, bu yapılamıyor ya da daha kötüsü yapılmıyor.

Yalnızca vergi olsa iyi; faiz gelirleri var alınması gereken, alınmıyor.

Devlet ceza yazmış; örneğin trafik cezası yazmış, alınamıyor. Daha önemlisi vergi cezası yazılmış, neredeyse hiç alınamıyor.

Tahakkuk ettirilmiş, kimin ne ödeyeceği belli olan vergi ve diğer gelirler tahsil edilmiyor, edilemiyor; sonra “Kaynak lazım” denilerek yeni vergi konuluyor ya da mevcut olanlar artırılıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı