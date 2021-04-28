Alaattin Aktaş: ‘Kapaklanma’yı önleyecek bir adım görebilen var mı?

Geçmişteki kısmi kapanmalarda da, şimdi kapsamı biraz daha geniş tutulmuşa benzeyen kapanmada da ‘kapaklanma’yı önleyecek bir adım görebilen var mı?

Görünür işsizliğimiz yüzde 10’un biraz üstünde, gayet iyi!

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Ama TÜİK’in hesaplaması da gösteriyor ki bir anlamda geniş işsizlik diyebileceğimiz oran yüzde 30’u bulmuş durumda.

İşsiz tanımına sokulmayanlar da dikkate alınsa belki gerçek oran yüzde 35’i, 40’ı bulacak.

Bir ülkede çalışma çağındaki her üç kişiden birinin işsiz olması ne demek!

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Yani zaten pandemi öncesi de kapaklanmış durumdaydık, şimdi yerden kalkmaya hiç mecalimiz yok.

Bu politikayla da olması mümkün değil. Uluslararası istatistikler gösteriyor ki Türkiye pandemi süresince vatandaşına en az destek veren ülkeler arasında.

Hele hele bazı vatandaşların destekten yararlanması hiç mi hiç söz konusu değil.

Alaattin Aktaş’ın yazısı