Alaattin Aktaş: İşsizliğin belirgin biçimde arttığını görmek şaşırtıcı olmayacak

Sanayici zaten müthiş bir maliyet baskısı altında. Bu ay başında uygulamaya konulan elektrik zammı ve her ay tekrarlayan doğalgaz zamlarıyla üretim maliyeti zaten çok artış göstermiş durumda.

Özellikle küçük ve orta boy sanayici maliyeti aşağı çekecek adımlar atarak ayakta durmaya, varsa ihracat taahhüdünü yerine getirmeye çalışıyor. Şimdi çok farklı ve hiç hesapta olmayan bir sorunla, üretim yapamama sorunuyla karşı karşıya kalındı.

Sanayide zaten var olan sorunlara bir de üretimi sekteye uğratacak sorun eklendi. Bu sorun daha da uzarsa en büyük darbeyi çalışanlar yiyecek. Bir yandan hizmetler sektöründe maliyetlerin çok artmasından kaynaklanan sorunlar baş gösteriyor. Diğer yandan sanayide zaten var olan sorunlar her geçen gün artma eğiliminde. Tüm bunların etkisiyle işsizliğin bu yıla ilişkin ilk verilerin açıklanacağı mart ayında belirgin biçimde arttığını görmek şaşırtıcı olmayacak.

Alaattin Aktaş’ın yazısı