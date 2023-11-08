Alaattin Aktaş: İsrail’in Türkiye’de çok yatırımı var mı?

Bir aydır İsrail’le yatıp kalkıyoruz. İnsanlık dışı vahşete tabii ki karşı çıkılmalı da hedefi çoğu kez olduğu gibi yine şaşırmış durumdayız. Öylesine bir bilgi kirliliği yaşanıyor ki, belli ürünler İsrail malı diye ya da İsrail yatırımıyla üretiliyor diye bir algı oluşmuş, tuhaf tuhaf hareketler sergileniyor. Protestolar boykot boyutunu da aşmış ve saldırı boyutuna ulaşmış durumda.

Birileri sanıyor ki İsrail’in Türkiye’de devasa yatırımları var. Niye öyle bir algı oluşmuş, pek belli değil; ama öyle düşünülüyor. “Şu, şu, şu mallar İsrail yatırımıyla üretiliyor”, böyle deniliyor ve ona göre pozisyon alınıyor.

Peki acaba gerçekten İsrail’in Türkiye’de çok yatırımı var mı? İsrail’in Türkiye’de yatırımı var, var olmaya da o boyuttaki yatırıma yatırım bile denmez!

Alaattin Aktaş’ın yazısı