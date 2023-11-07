Alaattin Aktaş: İlk beş ay telafi edilemedi

Seçimden önce ilk beş ayda hem kur çok düşük tutuldu, hem de faiz. Bunun etkisi de görüldü zaten. İlk beş ayda hisse senedinde net 1.5 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Yabancıların iç borçlanma senedindeki çıkışı 42 milyon dolarla çok sınırlı kaldı. Borçlanma senedinden çıkış zaten çok fazla olamazdı, çünkü yabancıların elinde satabilecekleri senet yoktu ki…

Seçim geride kaldı, haziranla birlikte hem kur, hem faiz artırılmaya başlandı. Bunun sonucunda ikinci beş aylık dönemde hem hisse senedinde, hem devlet iç borçlanma senedinde net giriş gerçekleşti.

Ancak ikinci beş aydaki giriş, hisse senedi ve DİBS toplamında hala ilk beş aydaki çıkışı telafi edecek düzeye ulaşabilmiş değil.

On ayın toplamında bu iki menkul kıymet kaleminde 114 milyon dolarlık çıkış var.

Alaattin Aktaş’ın yazısı