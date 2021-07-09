Alaattin Aktaş: İktisat teorilerini değiştirecek sonuçlara imza atan bir ülkeyiz

Başka bir dizi etken rol oynayabilir elbette ama ulusal paranın diğer paralar karşısındaki değerini belirleyen en önemli etkenlerden biri ulusal paranın getirisi, yani faizidir. Ulusal paranın getirisi yüksek olursa, bu paraya talep artar, değer dengesi o para lehine bozulur.

Bu lehte denge bozulması Türkiye gibi bir ülkede iki türlü sonuç verir. Birincisi vatandaş döviz almaz ve TL tutmaya başlar, hatta elindeki dövizi satıp TL’ye geçer; ikincisi de yabancı yatırımcı bu yüksek faizden yararlanmak için döviz getirir, bollaşan döviz de TL’nin daha da değerlenmesi sonucunu doğurur.

İktisat kitaplarında yazan mekanizma özet olarak böyledir.

Ama biz iktisat teorilerini değiştirecek sonuçlara imza atan bir ülkeyiz.

Son bir yılın grafiği işte buna işaret ediyor.

Geçen yıl temmuzdan kasıma kadar hem faiz artıyor, hem kur; sonrasında “bunda bir yanlışlık var” dercesine yönünü aşağı çeviren kur ardından yeniden artmaya başlıyor.

Türkiye, faizi artırıp eşzamanlı bir şekilde parasının değerini düşürme becerisi gösteren bir ülke olarak belki de iktisat kitaplarına geçiyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı