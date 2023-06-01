Alaattin Aktaş: İhracatın büyümeye bir katkısı yok

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 4 büyüdü. Bu oranın tek başına fazla bir önemi yok. Asıl yüzde 4’ün nasıl oluştuğuna odaklanmak gerekiyor.

Büyüme özetimiz başlıkta… Pek üreterek değil, tüketerek büyüyoruz.

Yılın ilk çeyreğinde yerleşik hanelerin tüketimi geçen yılın aynı çeyreğine göre tabii ki sabit fiyatlarla yüzde 16.2 artmış.

Devletin nihai tüketim harcamalarında da yüzde 5.3 artış var.

Mal ve hizmet ithalatında yüzde 14.4’lük bir artış olmuş.

İhracatın ise büyümeye bir katkısı yok, yüzde 0.3’lük bir daralma söz konusu.

Alaattin Aktaş’ın yazısı