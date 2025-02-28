Alaattin Aktaş: İhracatçı zorlanıyor

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Yıllık bazda bakılınca ilk söylenecek olan belli:

“İthalat düşerken ihracat artıyor. Üstelik bu, döviz kuru çok artmadığı halde yaşanıyor. Dövizdeki artış enflasyonun altında kaldığı halde böyle bir eğilim yaşanması çok değerli. Hatta demek ki ihracatçının döviz kuru konusundaki yakınması da biraz gereksizmiş!”

Gerçek pek öyle değil. Değil, çünkü ihracatın bu düzeyde tutunabilmesi hiç de kolay olmuyor.

Biliniyor ki birçok sektör pazarını tümden kaybetmemek için kâr marjını olabildiğince aşağı çekerek ihracat yapıyor. İhraç fiyatını döviz bazında artırabilenler kuşkusuz bunu yapıyor; ancak bu öylesine zor ki… Yıllık enflasyonu yüzde 2’yi, 3’ü geçmeyen bir ithalatçıya döviz bazında zammı kabul ettirmenin kolay olmadığı ortada. Hele hele aynı ürünü benzer kalitede başka ülkeden temin etme olanağı da varsa o ithalatçı Türk malını niye tercih etsin ki…

Alaattin Aktaş’ın yazısı